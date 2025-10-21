Москва приложит усилия для принятия конкретных решений по следам встречи в Анкоридже

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Москва сделает максимум для того, чтобы обозначенные на российско-американском саммите в Анкоридже темы наполнились конкретными решениями, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Мы сделаем максимум для того, чтобы рамки, заданные в Анкоридже, наполнились конкретными решениями", - сказал он, отвечая на вопрос, насколько вероятно, что Путин и Трамп найдут точки соприкосновения.

Также он заверил, что подготовка к российско-американскому саммиту в Будапеште идет.