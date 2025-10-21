Поиск

Краснов заявил, что судьи при вынесении решений должны помнить о присяге

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов заявил, что судьи в своей работе должны ориентироваться исключительно на нормы закона и практику ВС РФ, никто не должен влиять на их решения.

"Судья должен помнить о принесенной им присяге, а не ориентироваться на губернаторов, полномочных представителей и федеральных инспекторов. Ни они, ни госкорпорации, ни представители судебного департамента и органов судейского сообщества не должны оказывать влияние на судей", - сказал Краснов.

Его слова приводит пресс-служба высшей судебной инстанции.

Председатель ВС отметил, что в своих решениях судья должен опираться исключительно на закон и практику Верховного суда.

Краснов призвал руководителей судебных органов не замыкаться исключительно на выполнении административных функций, а регулярно участвовать в рассмотрении дел, сочетая управленческую работу с непосредственной судебной деятельностью.

Председатель ВС РФ также отметил, что получить необходимую информацию или удаленно подать документы гражданам мешает недружественный интерфейс сайтов федеральных судов. "Аналитические программные комплексы на основе искусственного интеллекта - вот что является перспективным направлением в развитии судебной системы. Будем активнее внедрять их в работу судов, быстрее выявлять противоречия в судебной практике и реагировать на них", - сказал Краснов.

