В Петербурге обсудят проблемы современной патриотической литературы

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге 28-29 октября пройдет Всероссийское экспертное совещание в сфере книги, библиотек, музеев, архивов "Книжная культура как основа формирования человека в эпоху постиндустриального общества", сообщил журналистам заместитель директора Российской национальной библиотеки Станислав Голубцов.

"В современном обществе есть большой запрос на экспертность. Это будет первое совещание, которое должно стать постоянной площадкой для формирования экспертного сообщества в сфере книги", - отметил Голубцов.

Заведующая отделом развития и библиотечной аналитики РНБ Ирина Трушина добавила, что в рамках совещания будут работать шесть экспертных групп. "Одна из них подготовит рекомендации по чтению современной патриотической литературы. В совещании примут участие более 300 участников из 35 регионов", - сказала она.

Эксперты обсудят выявление актуальной проблематики в области формирования и развития книжной культуры на современном этапе, поделятся мнениями и предложениями по вопросам развития, сохранения и продвижения книжной культуры.

Планируется, что по итогам совещания будут выработаны подходы к изучению образа читающей России,

созданию инструментов интеграционного взаимодействия регионов страны через такие проекты как "Национальная библиография", "Вся Россия" и другие. Специалисты предложат решения проблем в области национальной культурной политики и продвижения чтения.

