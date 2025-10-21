Во ФСИН опровергли информацию об ограничениях в получении посылок для экс-замглавы Минобороны Попова

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В федеральной службе исполнения наказаний заявили о недостоверности распространяемой в СМИ информации о якобы ограничениях в получении посылок бывшим замминистра обороны генералом Павлом Поповым, содержащимся в СИЗО по обвинению в коррупции.

"Две последние передачи обвиняемый получил 30 сентября и 7 октября. В настоящее время ему в соответствии с действующими нормами предоставлена возможность хранить предметы, вещи и продукты питания общим весом 50 килограммов. В адрес руководства учреждения обвиняемый с жалобами на условия содержания не обращался", - сообщили в пресс-бюро ФСИН.

В ведомстве также напомнили, что соответствии с правилами внутреннего распорядка при получении вещей в посылках и их хранении учитывается общий вес, и имеются соответствующие ограничения.

По данным ФСИН, состояние здоровья Попова оценивается как удовлетворительное.

"Медицинскую помощь получает в полном объеме, согласно имеющимся показаниям и рекомендациям врачей. Напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством за распространение недостоверной информации предусмотрена юридическая ответственность", - подчеркнули во ФСИН.

Попов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, пп. "в", "е" ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, служебный подлог, превышение должностных полномочий и незаконное хранение оружия).

Его уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.