Поиск

Основания ожидать повышения уровня жизни в РФ в ближайший год видят 27% россиян

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Более четверти сограждан (27%) уверены, что есть реальные основания ожидать повышения уровня и качества жизни в РФ в ближайший год, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные во вторник на официальном сайте социологического центра.

Среди возрастных категорий чаще всех такие ожидания у респондентов 18-30 лет (38%), отмечают социологи.

Согласно опросу, 36% сограждан не ждут каких-либо изменений, среди респондентов 46-60 лет эта доля составляет 40%.

В свою очередь, 15% участников опроса уверены, что станет хуже, среди сограждан 46-60 лет так считают 17% респондентов.

По данным ФОМ, оставшиеся 22% респондентов затрудняются что-либо предположить.

Что касается ожиданий по уровню и качеству жизни на ближайший год для себя лично и своих семей, то, по данным исследования, основания рассчитывать на улучшение видит каждый третий (34%), среди молодёжи 18-30 лет - больше половины (58%).

Не ждут каких-либо изменений более трети (37%), на ухудшения настроены 8% респондентов, каждый пятый (21%) не знает, что сказать по данному поводу.

Опрос проводился 26-28 сентября 2025 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населенных пунктах РФ, в 51 регионе.

ФОМ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минимальный балл ЕГЭ по химии, биологии, физике, информатике, истории и инязу увеличат

Минимальный балл ЕГЭ по химии, биологии, физике, информатике, истории и инязу увеличат

Введение виз в Черногории переориентирует российских туристов на Турцию

"Аэрофлот" заявил о рисках удорожания билетов из-за роста аэропортовых расходов

"Аэрофлот" заявил о рисках удорожания билетов из-за роста аэропортовых расходов

Регионы предлагают увеличить финансирование северного завоза до 30 млрд рублей

Регионы предлагают увеличить финансирование северного завоза до 30 млрд рублей

"Аэрофлот" видит потенциал роста перевозок от спрямления маршрутов в города юга России

"Аэрофлот" видит потенциал роста перевозок от спрямления маршрутов в города юга России

Законопроект о призыве на военную службу в течение года принят во втором чтении

Лавров и Рубио договорились продолжать телефонные контакты

Лавров и Рубио договорились продолжать телефонные контакты

Госдума приняла закон о корректировке федерального бюджета на 2025 год

"АвтоВАЗ" против отсрочки и других изменений закона о локализации такси

"АвтоВАЗ" против отсрочки и других изменений закона о локализации такси
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2470 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });