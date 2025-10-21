Основания ожидать повышения уровня жизни в РФ в ближайший год видят 27% россиян

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Более четверти сограждан (27%) уверены, что есть реальные основания ожидать повышения уровня и качества жизни в РФ в ближайший год, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные во вторник на официальном сайте социологического центра.

Среди возрастных категорий чаще всех такие ожидания у респондентов 18-30 лет (38%), отмечают социологи.

Согласно опросу, 36% сограждан не ждут каких-либо изменений, среди респондентов 46-60 лет эта доля составляет 40%.

В свою очередь, 15% участников опроса уверены, что станет хуже, среди сограждан 46-60 лет так считают 17% респондентов.

По данным ФОМ, оставшиеся 22% респондентов затрудняются что-либо предположить.

Что касается ожиданий по уровню и качеству жизни на ближайший год для себя лично и своих семей, то, по данным исследования, основания рассчитывать на улучшение видит каждый третий (34%), среди молодёжи 18-30 лет - больше половины (58%).

Не ждут каких-либо изменений более трети (37%), на ухудшения настроены 8% респондентов, каждый пятый (21%) не знает, что сказать по данному поводу.

Опрос проводился 26-28 сентября 2025 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населенных пунктах РФ, в 51 регионе.