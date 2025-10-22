Министр культуры расскажет в Совфеде о роли культуры в условиях современных вызовов

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Министр культуры РФ Ольга Любимова выступит в среду на заседании Совета Федерации.

В ходе "правительственного часа" она расскажет сенаторам о роли культуры в достижении национальных целей развития России в условиях современных вызовов.

В повестке заседания также ряд законов, разработанных сенаторами. Среди них - документ, позволяющий более эффективно бороться с нелегальным производством и оборотом алкогольной продукции, а также поправки в административное и уголовное законодательство, связанные с возвращением в структуру органов ФСБ России следственных изоляторов.

Кроме того, будет рассмотрен сенаторский закон, касающийся дальнейшего развития системы совершения сделок с использованием финансовых платформ, и документ, регламентирующий прохождение службы в системе ФСИН.

"Час субъекта" будет посвящен вопросам социально-экономического развития Тульской области. Запланированы выступления губернатора региона Дмитрия Миляева и председателя областной думы Андрея Дубровского.