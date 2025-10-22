КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

Согласно им, Северная Корея утром в среду выпустила по меньшей мере одну неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Отмечается, что это первый запуск, произведенный КНДР, при южнокорейском президенте Ли Чжэ Мене.

В последний раз Пхеньян запускал баллистические и крылатые ракеты малой дальности в мае.

Нынешний запуск состоялся в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября.