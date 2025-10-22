В расписании рейсов аэропорта Калининграда возможны корректировки из-за ограничений в Ленобласти

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В связи с введением временных ограничений в Ленинградской области возможны изменения в работе аэропорта Калининграда, сообщили в Росавиации.

"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении.