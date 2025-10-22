Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 33 украинских БПЛА

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как отметили в Минобороны РФ, восемь БПЛА нейтрализованы над территорией Брянской области, четыре - над акваторией Азовского моря, четыре БПЛА - над территорией Ленинградской области, по три - над территорией Республики Крым и территорией Ростовской области.

Кроме того, три БПЛА поражены над территорией Псковской области, три БПЛА - над акваторией Черного моря, два БПЛА - над территорией Новгородской области, один БПЛА - над территорией Орловской области, еще по одному - над территориями Тверской и Тульской областей.