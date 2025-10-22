Поиск

В Амурской области задержан подозреваемый в госизмене

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Житель Амурской области задержан по подозрению в передаче украинской разведке сведений о передвижении эшелонов с военной техникой в зону СВО, ему вменяется измена Родине, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"На территории Амурской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1977 г.р., подозреваемого в совершении государственной измены в форме оказания помощи Украине в деятельности, направленной в ущерб безопасности РФ", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в среду в "Интерфакс".

В ведомстве не уточнили имени фигуранта.

По данным ФСБ, "гражданин посредством мессенджера Telegram был завербован представителем подконтрольной ГУР МО Украины запрещенной на территории России проукраинской террористической организации, на счета которой перечислял денежные средства, а также передавал сведения о движении эшелонов с военной техникой по Транссибирской магистрали в зону проведения специальной военной операции".

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ. Следственным отделом УФСБ России по Амурской области в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 275 УК России (государственная измена), ч. 1.1 ст. 282.3 УК России и ч. 2 ст. 282.2 УК России (финансирование экстремистской деятельности и участие в деятельности экстремистской организации)", - говорится в сообщении.

В ЦОС отметили, что "обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".

"Санкции данных статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. ФСБ России вновь обращает внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба нашей стране", - заявили в ведомстве.

Там призвали россиян "к бдительности и нетерпимости к таким провокациям злоумышленников в сети Интернет во избежание необдуманных противозаконных действий, за совершение которых может наступить уголовная ответственность".

ФСБ Амурская область Украина
