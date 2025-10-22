Поиск

Росздравнадзор заявил о наличии в РФ 3 млн упаковок детской вакцины "Пентаксим"

Росздравнадзор заявил о наличии в РФ 3 млн упаковок детской вакцины "Пентаксим"
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Остатки комбинированной вакцины для профилактики пяти наиболее опасных детских заболеваний "Пентаксим" в России составляют 3 млн упаковок; ситуация с доступностью вакцинации находится на контроле, сообщили "Интерфаксу" в Росздравнадзоре.

"По данным системы маркировки лекарств, в целом по стране остатки Пентаксима составляют более 3 млн упаковок", - говорится в сообщении ведомства в среду.

Объем поставок с начала текущего года за счет средств федерального бюджета составил более 2 млн 300 тыс. упаковок, сообщили в ведомстве.

В настоящее время идет поставка в регионы очередной партии вакцины "Пентаксим" для профилактики дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции и полиомиелита в рамках национального календаря прививок в количестве более 950 тыс. упаковок, которые поэтапно вводятся в гражданский оборот и поступают в лечебные учреждения.

"Росздравнадзор держит на контроле доступность вакцинации в рамках национального календаря профилактических прививок", - добавили в ведомстве.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что в нескольких регионах РФ фиксируется дефицит этой вакцины. Как отмечалось, в некоторых медицинских учреждениях сообщили о недостатке вакцины "Пентаксим".

Росздравнадзор
