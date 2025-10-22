Поиск

"АвтоВАЗ" дооснастит 8 тыс. Lada XRAY блоками управления системой экстренного вызова

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Росстандарт согласовал программу "АвтоВАЗа" по плановому дооснащению более 8 тыс. автомобилей Lada XRAY блоками управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС).

Под действие программы подпадают 8,209 тыс. машин, выпущенных в период с 8 октября 2021 по 29 апреля 2025 гг., говорится в сообщении ведомства.

"Временный выпуск транспортных средств, не оснащенных устройством или системой вызова экстренных оперативных служб был предусмотрен соответствующим решением Комиссии Таможенного союза. Такие транспортные средства должны быть дооснащены до 31 декабря 2027 г.", - поясняется в сообщении.

Все работы в рамках этой кампании будут бесплатными для владельцев транспортных средств.

АвтоВАЗ Росстандарт Lada XRAY
