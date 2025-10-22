Поиск

ВС постановил реабилитировать жертв политрепрессий СССР вне зависимости от обоснованности обвинения

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Жертвы политических репрессий советской эпохи, осуждённые за контрреволюционную агитацию, реабилитируются вне зависимости от того, было ли обвинение фактически обоснованным. Такую позицию закрепил Верховный суд России в своем решении по уголовному делу в отношении Александра Кунцевича, который после Великой Отечественной войны вел антисоветскую пропаганду.

"Согласно закону "О реабилитации жертв политических репрессий" антисоветская агитация и пропаганда больше не считаются общественно опасными деяниями. ВС РФ подчеркнул, что люди, осуждённые за такие действия, реабилитируются вне зависимости от того, было ли обвинение фактически обоснованным", - сообщили в пресс-службе суда.

Судом установлено, что Александр Кунцевич, 1896 года рождения, во время Великой Отечественной войны перешел на сторону врага. Вернувшись по репатриации из Германии на территорию СССР в город Псков, он начал вести антисоветскую агитацию, направленную на дискредитацию существовавшего строя. В 1950 году на особом совещании при МГБ СССР его приговорили к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере за измену Родине и контрреволюционную агитацию.

"Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда РФ принято решение о частичной реабилитации Кунцевича", - сообщили в пресс-службе.

