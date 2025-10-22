Песков отметил, что позиции РФ по Украине хорошо известны и четко сформулированы Путиным

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Позиции России по украинскому вопросу всем хорошо известны, они четко сформулированы президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Россия это делала неоднократно. Наши позиции хорошо всем известны. Они весьма четко сформулированы нашим президентом, их хорошо знают. Пока больше никаких новостей по этому сюжету у нас для вас нет", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения о том, что Россия якобы направила США закрытую ноту с условиями, необходимыми для заключения мира на Украине.