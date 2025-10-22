Рябков не подтвердил, что РФ и США обменивались документами в формате non paper

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков не подтвердил сообщения СМИ об обмене РФ и США документами в формате non paper.

"Не могу подтвердить, что обменивались", - сказал Рябков журналистам в среду.

По его словам, "обилие разного рода слухов, вбросов, каких-то сообщений, в основном со ссылкой на анонимные источники, в основном появляющихся в информпространстве, которое контролируется западными СМИ, не помогает делу".