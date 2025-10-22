Дума обсудит с бизнесом и кабмином корректировку и смягчение поправок в Налоговый кодекс

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что предложения комитета Госдумы по бюджету о поэтапных изменениях налоговой политики будут обсуждаться с бизнесом и правительством и рассмотрены ко второму чтению соответствующего правительственного проекта закона.

"Мы все эти решения должны будем проработать с правительством, с министерством финансов, с нашими отраслевыми, деловыми сообществами и объединениями, и затем к второму чтению вынести на рассмотрение", - сказал Володин на заседании в среду.

Он отметил, что комитет Госдумы по бюджету предлагает при подготовке соответствующего законопроекта (№1026190-8) ко второму чтению, в частности, рассмотреть "возможность установления более плавного поэтапного перехода к реализации проектируемых норм в части изменения порогового значения доходов, при которых налогоплательщики, применяющие УСН (упрощенная система налогообложения - ИФ), становятся плательщиками НДС, а налогоплательщики, применяющие ПСН (патентная система налогообложения - ИФ), теряют право на применение указанного налогового режима".

"Второе. Не менее важно установить более плавный переход к предстоящей отмене льготы по НДС в отношении исключительных норм на российские программы для ЭВМ и базы данных, прав на использование таких программ и баз данных", - сообщил председатель Госдумы.

И третье предложение комитета – сохранение возможности "применения ПСН в отношении розничной и стационарной торговли в сельских и труднодоступных населенных пунктах, а также действующих пониженных тарифов и страховых взносов для субъектов МСП в отношении социально значимых сфер деятельности бизнеса, образования, ЖКХ и прочее, оказывающих услуги непосредственно населению".

Володин сообщил, что от комитета высказаны предложения и "в части целесообразности рассмотреть вопрос о смягчении нормы пункта 8 статьи 164 Налогового кодекса, запрещающего в настоящее время налогоплательщику, применяющему УСН и налоговые ставки по НДС в размере пять или семь процентов, в течение трех лет изменять применяемую ставку".

Внесенный правительством законопроект (№1026190-8) "О внесении изменений в часть первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты" предлагает изменения в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики. Он рассматривается в среду на заседании Госдумы в рамках пакета проектов законов о бюджете на 2026 и последующие 2027-2028 годы.

На заседании присутствуют министр финансов РФ Антон Силуанов, руководитель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.