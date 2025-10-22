Минсельхоз готовит стратегию развития ипподромной деятельности

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ готовит стратегию развития ипподромной деятельности, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

Ее слова приведены в пресс-релизе ведомства по итогам ознакомления вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным с ходом работ по реконструкции Центрального Московского ипподрома.

"Сейчас в Минсельхозе готовят стратегию развития ипподромной деятельности для проведения испытаний по призовому племенному коневодству. Для того, чтобы развивать эти мероприятия, участвовать в международных соревнованиях и, конечно, повышать престиж и интерес к этой уникальной отрасли", - сказала Лут.

Согласно пресс-релизу, в настоящее время поголовье лошадей в РФ составляет около 1,3 млн голов, из них почти 30 тыс. - племенных. "Важнейшей составляющей племенной работы являются испытания на скачках - к 2030 году планируется увеличить их количество почти в 2,5 раза, включая международные старты", - сообщается в пресс-релизе.

"Через год, в 2026 году, мы планируем завершить реконструкцию Московского ипподрома, который станет одним из лучших в мире конноспортивных комплексов", - отметил Собянин, процитированный в пресс-релизе.

Центральный Московский ипподром, открытый в 1834 году, является старейшим в Европе и первым в мире ипподромом для проведения рысистых бегов, а также крупнейшей испытательной базой для селекционно-племенной работы в коневодстве. Его восстановление стартовало в 2024 году.

В рамках реконструкции на ипподроме появится современная инфраструктура: новые конюшни, ветеринарный блок, тренировочные дорожки, лаборатории для комплексной оценки лошадей и др.. Вместимость основной зрительской трибуны увеличится почти в два раза - до 2 тыс. человек. Возобновит работу тотализатор в историческом месте, будет сохранен исторический ресторан и расширен музей. Кроме того, будут восстановлены главный корпус и конные скульптуры, признанные объектами культурного наследия регионального значения.