Поиск

Одобрена стратегия развития Петербурга с ростом зарплат до 267 тысяч рублей к 2035 году

Она предусматривает увеличение населения города до 5,8 млн человек и рост коэффициента рождаемости

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Заксобрание Петербурга поддержало в первом чтении стратегию социально-экономического развития города до 2035 года.

"Одна из основных целей - к 2035 году увеличить среднемесячную заработную плату более чем в два раза, до 267 тысяч рублей в номинальном исчислении", - сказал вице-губернатор Валерий Москаленко, представляя документ.

Предполагается, что к 2035 году ежемесячные среднедушевые денежные доходы населения должны достичь 193,3 тысячи рублей.

Власти Петербурга также планируют обеспечить рост дохода на одного работника малого и среднего бизнеса на 133% по отношению к 2023 году.

Стратегия, как сказано в пояснительной записке к проекту, предполагает обеспечение устойчивого среднегодового темпа роста ВРП Петербурга на уровне 3,7%, достижения объема ВРП на уровне 31,1 трлн рублей в 2035 году.

В десятилетней перспективе власти намерены обеспечить рост доли граждан, занимающихся физкультурой, до 70%, рост посещаемости учреждений культуры - на 40% по сравнению с 2023 годом, пятикратный рост показателя качества городской среды, добиться строительства к 2035 году 45 млн кв. метров жилой и нежилой недвижимости, сократить среднюю продолжительность поездки с трудовыми целями до 50 минут, построить 16 новых станций метро, снизить износ коммунальной инфраструктуры до 41%, выйти на средний темпа роста турпотока в 7% в год.

Также власти прогнозируют рост численности населения до 5,8 млн человек к 2035 году, в том числе за счет увеличения коэффициента рождаемости с 1,2 до 1,5 ребенка на одну женщину.

За документ проголосовали 46 депутатов, против высказались двое.

Петербург Валерий Москаленко Заксобрание
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РКН прокомментировал жалобы на работу WhatsApp и Telegram на юге России

В Генштабе заявили, что законопроект Минобороны о резервистах не затрагивает всех граждан

В Генштабе планируют привлекать резервистов к защите гражданских объектов

К защите гражданских объектов в России привлекут подготовленных и патриотичных граждан

ВС постановил реабилитировать жертв политрепрессий СССР вне зависимости от обоснованности обвинения

ВС постановил реабилитировать жертв политрепрессий СССР вне зависимости от обоснованности обвинения

Путин не будет лично участвовать в ноябрьском саммите G20 в ЮАР

"АвтоВАЗ" дооснастит 8 тыс. Lada XRAY блоками управления системой экстренного вызова

Росздравнадзор заявил о наличии в РФ 3 млн упаковок детской вакцины "Пентаксим"

Росздравнадзор заявил о наличии в РФ 3 млн упаковок детской вакцины "Пентаксим"

Минцифры РФ доработало второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

Минцифры РФ доработало второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

Приостановлено оказание услуг связи 160 тысячам абонентов из-за передачи аккаунтов в аренду

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7407 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });