Одобрена стратегия развития Петербурга с ростом зарплат до 267 тысяч рублей к 2035 году

Она предусматривает увеличение населения города до 5,8 млн человек и рост коэффициента рождаемости

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Заксобрание Петербурга поддержало в первом чтении стратегию социально-экономического развития города до 2035 года.

"Одна из основных целей - к 2035 году увеличить среднемесячную заработную плату более чем в два раза, до 267 тысяч рублей в номинальном исчислении", - сказал вице-губернатор Валерий Москаленко, представляя документ.

Предполагается, что к 2035 году ежемесячные среднедушевые денежные доходы населения должны достичь 193,3 тысячи рублей.

Власти Петербурга также планируют обеспечить рост дохода на одного работника малого и среднего бизнеса на 133% по отношению к 2023 году.

Стратегия, как сказано в пояснительной записке к проекту, предполагает обеспечение устойчивого среднегодового темпа роста ВРП Петербурга на уровне 3,7%, достижения объема ВРП на уровне 31,1 трлн рублей в 2035 году.

В десятилетней перспективе власти намерены обеспечить рост доли граждан, занимающихся физкультурой, до 70%, рост посещаемости учреждений культуры - на 40% по сравнению с 2023 годом, пятикратный рост показателя качества городской среды, добиться строительства к 2035 году 45 млн кв. метров жилой и нежилой недвижимости, сократить среднюю продолжительность поездки с трудовыми целями до 50 минут, построить 16 новых станций метро, снизить износ коммунальной инфраструктуры до 41%, выйти на средний темпа роста турпотока в 7% в год.

Также власти прогнозируют рост численности населения до 5,8 млн человек к 2035 году, в том числе за счет увеличения коэффициента рождаемости с 1,2 до 1,5 ребенка на одну женщину.

За документ проголосовали 46 депутатов, против высказались двое.