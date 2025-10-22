Депутаты Госдумы предложили запретить отключать ЖКУ без решения суда

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Законопроект о запрете приостановки или ограничения предоставления жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) гражданам без вступившего в силу решения суда внесен в Госдуму РФ, документ доступен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

"Действующее законодательство предоставляет исполнителям коммунальных услуг право приостанавливать или ограничивать их предоставление при наличии задолженности потребителей. Законопроект сохраняет эти полномочия, но вводит дополнительный механизм защиты граждан, предусматривающий, что приостановка или ограничение коммунальных услуг допускается только на основании вступившего в законную силу решения суда, что позволяет предотвращать злоупотребления и учитывать социальную уязвимость отдельных категорий граждан", - говорится в пояснительной записке к нему.

Изменения предлагается внести в статью 157 Жилищного кодекса РФ. Речь идет о ЖКУ по отоплению, газоснабжению, электроснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению, которые получают собственники и пользователи помещений в многоквартирных и не только жилых домах.

В случае принятия вступление в силу законопроекта предусматривается с 1 марта 2026 года.