Главы МИД России и Казахстана обсудили ход подготовки госвизита в РФ Токаева

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Москва. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Подготовка запланированного на ноябрь госвизита президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Россию обсуждалась на переговорах глав внешнеполитических ведомств России и Казахстана в Москве, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Особое внимание сегодня мы уделили подготовке государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарт Кемелевича Токаева в Российскую Федерацию. Он намечен на 12 ноября нынешнего года", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым в среду.

Он добавил, что на встрече был "предметно рассмотрен ход выполнения поручений президентов по наращиванию связей в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах".

"Россия - среди ведущих торговых партнеров Казахстана, крупнейший инвестор в казахстанскую экономику. И большое внимание уделяется содействию в обеспечении энергетической безопасности через совместные проекты тепловой и гидроэнергетики", - отметил Лавров.

По его словам, главы внешнеполитических ведомств "приветствовали принятые в июне нынешнего года решения выбрать российскую государственную корпорацию "Росатом" в качестве лидера международного консорциума по строительству в республике первой атомной электростанции".

"Я подтвердил моему коллеге нашу готовность добросовестно исполнять все свои обязательства в этой сфере в срок и полностью", - пояснил Лавров.

Он уточнил, что "в настоящее время по линии профильных ведомств ведется отработка технических и финансовых параметров, а также юридических деталей".