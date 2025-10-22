В Удмуртии адвоката обвинили в участии в террористической организации

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Удмуртии в отношении 47-летнего адвоката возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК), сообщило управление СКР по республике.

Сотрудники регионального УФСБ установили, что в 2025 году он предоставлял запрещенной в России террористической организации сведения о деятельности правоохранительных органов и оборонного ведомства в Удмуртии.

Пресс-служба УФСБ по Удмуртии уточняет, что мужчина оправдывал проведение диверсий на объектах ОПК России, неоднократно высказывал поддержку вооруженным формированиям, политике и действующей власти Украины. По данным пресс-службы, он инициативно установил контакт с представителем террористической украинской организации и передал значимые для обороноспособности страны сведения.

Объединенная пресс-служба судов Удмуртии сообщает, что адвокат арестован до 18 ноября.