В ходе тренировки стратегических ядерных сил были выполнены пуски ракет "Ярс" и "Синева"

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В ходе тренировки стратегических ядерных сил с космодрома Плесецка выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", из Баренцева моря подлодка "Брянск" осуществила пуск ракеты "Синева", самолеты Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет, сообщает сайт Кремля.

"Под руководством верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации Владимира Путина проведена тренировка стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. В ходе тренировки выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования", - говорится в сообщении.

"С государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Брянск" осуществлен пуск баллистической ракеты "Синева"", - заявили в Кремле.

Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования. "Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной Российской Федерации", - информирует Кремль.

"На тренировке проверен уровень подготовки органов военного управления, практические навыки работы оперативного состава по организации управления подчиненными войсками (силами). Все задачи тренировки выполнены", - подытожили в Кремле.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Официально сообщалось, что он способен поражать цели на дальности до 11 тысяч км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками. По официальной информации, "Ярсы" в настоящее время составляют основу группировки РВСН.

"Синева" - баллистическая ракета с разделяющейся головной частью. Ей оснащают стратегические атомные подводные лодки третьего поколения.

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ. Это воздушный компонент российской ядерной триады. Эти самолеты могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.