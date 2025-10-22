Поиск

В ходе тренировки стратегических ядерных сил были выполнены пуски ракет "Ярс" и "Синева"

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В ходе тренировки стратегических ядерных сил с космодрома Плесецка выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", из Баренцева моря подлодка "Брянск" осуществила пуск ракеты "Синева", самолеты Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет, сообщает сайт Кремля.

"Под руководством верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации Владимира Путина проведена тренировка стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. В ходе тренировки выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования", - говорится в сообщении.

"С государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Брянск" осуществлен пуск баллистической ракеты "Синева"", - заявили в Кремле.

Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования. "Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной Российской Федерации", - информирует Кремль.

"На тренировке проверен уровень подготовки органов военного управления, практические навыки работы оперативного состава по организации управления подчиненными войсками (силами). Все задачи тренировки выполнены", - подытожили в Кремле.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Официально сообщалось, что он способен поражать цели на дальности до 11 тысяч км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками. По официальной информации, "Ярсы" в настоящее время составляют основу группировки РВСН.

"Синева" - баллистическая ракета с разделяющейся головной частью. Ей оснащают стратегические атомные подводные лодки третьего поколения.

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ. Это воздушный компонент российской ядерной триады. Эти самолеты могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

Кремль Плесецк РВСН Ту-95МС Ярс Владимир Путин Синева
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ученые ждут пика эпидемии гриппа в РФ после новогодних праздников

Путин провел тренировку по управлению стратегическими ядерными силами

Депутаты Госдумы предложили запретить отключать ЖКУ без решения суда

РКН подтвердил, что частично ограничивает работу WhatsApp и Telegram в РФ

РКН подтвердил, что частично ограничивает работу WhatsApp и Telegram в РФ

В Генштабе заявили, что законопроект Минобороны о резервистах не затрагивает всех граждан

В Генштабе заявили, что законопроект Минобороны о резервистах не затрагивает всех граждан

В Генштабе планируют привлекать резервистов к защите гражданских объектов

К защите гражданских объектов в России привлекут подготовленных и патриотичных граждан

ВС постановил реабилитировать жертв политрепрессий СССР вне зависимости от обоснованности обвинения

ВС постановил реабилитировать жертв политрепрессий СССР вне зависимости от обоснованности обвинения

Путин не будет лично участвовать в ноябрьском саммите G20 в ЮАР

"АвтоВАЗ" дооснастит 8 тыс. Lada XRAY блоками управления системой экстренного вызова

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7408 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });