РФ с 1 по 20 октября снизила отгрузки зерна на экспорт на 16%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - РФ с 1 по 20 октября отгрузила на экспорт 4 131 тонну основных зерновых культур, что на 16% меньше, чем годом ранее, сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, в том числе отгрузки пшеницы упали на 10%, до 3 837 тонн с 4 257 тонн год назад, ячменя - на 45%, до 252 тыс. тонн с 458 тыс. тонн, кукурузы - почти в пять раз, до 41 тыс. тонн с 197 тыс. тонн соответственно.

По ее словам, сокращается и ассортимент экспортируемых сельхозкультур - "и зерновых, и зернобобовых, и масличных". "Эта тенденция проявилась в конце прошлого сезона (закончился в июне 2025 г. - ИФ) и сохраняется в текущем. Всего в октябре экспортировалось девять видов сельхозкультур, год назад их было 24", - сообщила эксперт.

Снизилось и число покупателей российской продукции: с 1 по 20 октября пшеница, в частности, отгружалась в 26 стран против 46 годом ранее.

Как сообщила Тюрина, лидером по закупкам российской пшеницы в этот период стал Египет, куда отправлено 837,5 тыс. тонн. Но это на 16% меньше, чем год назад. "В то же время отгрузки в Турцию увеличились на 27,7%, до 396 тыс. тонн с 310 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. На третьем месте Иран, поставки на его рынок выросли более чем в три раза, до 354 тыс. тонн со 114 тыс. тонн.

"Восстанавливается экспорт пшеницы в Бангладеш: за две декады октября в эту страну отправлено 320 тыс. тонн против 136 тыс. тонн год назад, - сообщила Тюрина. - Кроме того, зафиксирован значительный - в 5,7 раза - рост отгрузок в Ливию, экспорт в Израиль вырос 30%. В Судан было отгружено 137,5 тыс. тонн, во Вьетнам - 69,5 тыс. тонн. Год назад эти две страны не входили в географию экспорта российской пшеницы".

При этом эксперт отметила "значительное падение" отгрузок в ряд стран, которые ранее были крупными покупателями. Так, экспорт в Кению снизился на 45%, до 102 тыс. тонн, в ОАЭ - на 49%, до 95 тыс. тонн, в Оман - на 24%, до 71,5 тыс. тонн.

По ее данным, число покупателей российского ячменя в октябре сократилось до шести стран с 13 годом ранее. Крупнейшим стал Иран, куда отгружено 109,4 тыс. тонн (на 37,6% больше). Поставки в Саудовскую Аравию снизились на 27%, до 71 тыс. тонн. Кукуруза отгружалась только в две страны против семи в октябре прошлого года. Основным покупателем, как и ячменя, стал Иран, но экспорт упал в 4,1 раза, до 34,7 тыс. тонн. В Турцию отправлено 6,2 тыс. тонн (в 7,7 раза меньше).

Число компаний-экспортеров сократилось до 40 с 91 год назад.

Как сообщила эксперт, в первые две декады октября зерновые и зернобобовые культуры отправлялись через 37 портов (53 год назад). "Надо отметить восстановление отгрузок через Новороссийск: 1 млн 594 тыс. тонн против 1 млн 571 тыс. тонн годом ранее. На 26% выросла перевалка через Азов, до 326 тыс. тонн, на 14% - через Тамань, до 297 тыс. тонн, на 27,7% - через Туапсе, до 141,4 тыс. тонн. В то же время рейдовая перевалка сократилась на 24,5%, до 989,7 тыс. тонн, отгрузки через Ростов-на-Дону - на 29,5%, до 453 тыс. тонн", - сказала она.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что ее динамикам была разнонаправленной. Французская пшеница за две декады подешевела на 1,3%, до $224 за тонну (на 1 октября - $227 за тонну), американская - подорожала на 0,9%, до $228 ($226). Цена на российскую пшеницу (4 класс, FOB Новороссийск) снизилась до $229 за тонну с $230 на 1 октября.

При этом она обратила внимание на отсутствие дисконта в цене российского пшеницы по сравнению с европейской. Этот фактор, считает эксперт, играет решающую роль в сдерживании российского экспорта.

Внутренние цены на пшеницу на фоне уборки с начала месяца снизились на 2,5%, до 13,3 тыс. рублей за тонну. "В долларовом эквиваленте цена у производителя на 20 октября составляла $163,5 за тонну, но это на $1,6 меньше, чем на 1 октября - $165,1 за тонну", - сообщила Тюрина.