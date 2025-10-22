Поиск

Гендиректор строительной компании "Автодор" арестован по делу о растрате

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следователя арестовал генерального директора ООО "СК "Автодор" Рамиля Шайдуллина на 1 месяц 19 суток по делу о растрате, заявили в среду в пресс-службе суда.

Ему вменяется ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата).

В суде не сообщили подробностей уголовного дела.

Строительная компания "Автодор" является дочерним обществом госкомпании "Российские автомобильные дороги". На сайте компании говорится, что она реализует "крупнейшие стратегически важные проекты" и выполняет полный цикл строительства. СК "Автодор" участвовала в седьмом этапе строительства трассы М-12 "Восток".

