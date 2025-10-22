Минобороны РФ сообщило о пятичасовом полете Ту-22М3 над Балтикой

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в Минобороны РФ.

"Продолжительность полета составила более 5 часов. На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств", - сообщили в военном ведомстве в среду.

Там заявили, что истребительное сопровождение выполнили самолеты Су-35 и Су-27 ВКС РФ.

"Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили в Минобороны РФ.