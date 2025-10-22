Поиск

Минобороны РФ сообщило о пятичасовом полете Ту-22М3 над Балтикой

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в Минобороны РФ.

"Продолжительность полета составила более 5 часов. На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств", - сообщили в военном ведомстве в среду.

Там заявили, что истребительное сопровождение выполнили самолеты Су-35 и Су-27 ВКС РФ.

"Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили в Минобороны РФ.

Минобороны Балтийское море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гендиректор строительной компании "Автодор" арестован по делу о растрате

Рябков заявил, что жизнеспособность инициативы РФ по ДСНВ будет обеспечена лишь в случае взаимности со стороны США

Рябков заявил, что жизнеспособность инициативы РФ по ДСНВ будет обеспечена лишь в случае взаимности со стороны США

Обязательный ЕГЭ по истории для гуманитариев хотят ввести с 1 марта 2026 года

Обязательный ЕГЭ по истории для гуманитариев хотят ввести с 1 марта 2026 года

Ученые ждут пика эпидемии гриппа в РФ после новогодних праздников

Путин провел тренировку по управлению стратегическими ядерными силами

Депутаты Госдумы предложили запретить отключать ЖКУ без решения суда

РКН подтвердил, что частично ограничивает работу WhatsApp и Telegram в РФ

РКН подтвердил, что частично ограничивает работу WhatsApp и Telegram в РФ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7410 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });