Госдума приняла в I чтении пакет комплексных налоговых поправок

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении пакет поправок в Налоговый кодекс, общая сумма дополнительных доходов на 2026-2028 годы за счет налоговых нововведений оценивается в размере 6 трлн 659 млрд рублей.

Законопроект № 1026190-8 правительство внесло в парламент в сентябре в составе бюджетного пакета.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, принятие поправок обеспечит дополнительные доходы федерального бюджета: в 2026 году - в объеме порядка 1,538 трлн рублей, в 2027 году - в объеме порядка 2,371 трлн рублей, в 2028 году - в объеме порядка 2,750 трлн рублей.

НДС

Ставка НДС с 2026 года увеличивается с 20% до 22%. Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, принятие указанной меры позволит получить в 2026 году дополнительные доходы федерального бюджета в размере 1,187 трлн рублей, в 2027 году - 1,559 трлн рублей, в 2028 году - 1,677 трлн рублей.

Предельный размер доходов, при достижении которого налогоплательщик, применяющий УСН, становится плательщиком НДС, уменьшается с 60 млн до 10 млн рублей, что позволит ежегодно получать дополнительные доходы федерального бюджета в размере 200 млрд рублей.

Отменяется право применения банками льготы в виде освобождения от НДС при осуществлении операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт. В проекте бюджета и в пояснительных материалах не содержится оценки бюджетного эффекта от данной меры. "Точная оценка бюджетного эффекта может быть сформирована только после принятия итоговой редакции соответствующих изменений в Налоговый кодекс", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина.

До 31 декабря 2030 года продлевается право применения освобождения от налогообложения НДС туристского продукта в сфере внутреннего или въездного туризма.

Акцизы

Предусматривается индексация ставок акцизов на 2026-2027 годы на уровень инфляции в отношении отдельных видов подакцизных товаров, а также сверх уровня инфляции в отношении таких товаров, как этиловый спирт, винодельческая и алкогольная продукция, спиртосодержащая продукция, табачная и никотинсодержащая продукция, сахаросодержащие напитки.

Отменяется обязанность по уплате авансового платежа акциза по алкогольной и спиртосодержащей продукции производителями такой продукции.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, за счет повышения ставок акцизов на "вредные товары" (табачная, алкогольная, спиртосодержащая продукции и сахаросодержащие напитки) планируется дополнительно получить в федеральный бюджет в 2026 году 65,7 млрд рублей, в 2027 году - 72,591 млрд рублей, в 2028 году - 75,389 млрд рублей.

НДФЛ

Отменяются льготы по НДФЛ от продажи недвижимого имущества вне зависимости от срока владения, при наследовании имущества и подарков, в том числе от близких родственников.

Согласно действующему законодательству, для освобождения от НДФЛ при продаже недвижимости минимальный предельный срок владения составляет 3 года в льготных случаях (например, если квартира или дом получены по наследству, в дар от близкого родственника, в результате приватизации, либо если у продавца на момент сделки нет другого жилья). Во всех остальных случаях применяется срок 5 лет. Поправки закрепляют, что этот срок должен быть непрерывным. Сейчас в кодексе указаны сроки владения (3 или 5 лет), но прямо не сказано, что они должны быть без перерывов, что позволяло по-разному трактовать норму.

Законопроект также уточняет льготу для семей с детьми, позволяющую продать жилье и купить новое без уплаты налога независимо от срока владения. Для применения льготы теперь учитываются дети младше 18 лет, до 24 лет при очном обучении, а также дети любого возраста, если они признаны судом недееспособными. Кроме того, уточняется, что если ребенок родился уже после регистрации перехода права собственности на проданное жилье, семья может купить новое жилье и получить льготу до 30 апреля следующего года.

Также меняется условие о собственности на другое жилье. Ранее льгота не применялась, если у семьи на дату продажи в собственности было более 50% иного жилого помещения с большей площадью, чем у приобретаемого объекта. Теперь уточняется, что сравнение проводится не только по площади, но и по кадастровой стоимости: льгота не действует, если другое жилье превышает новое либо по метражу, либо по кадастровой стоимости.

Игорный бизнес

Налог на прибыль из регионального переводится в федеральный и устанавливается норматив поступления в федеральный бюджет 100%, повышаются фиксированные ставки на отдельные игровые объекты.

Предпринимательская деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах будет облагаться налогом в размере 5% от дохода, полученного от принятия ставок, интерактивных ставок. Отменяется льгота по налогу на прибыль организаций для тотализаторов и букмекеров.

Согласно представленному финансово-экономическому обоснованию, поступления от налога на игорный бизнес в федеральный бюджет за счет повышения ставок налога на игорный бизнес составят 74,233 млрд рублей в 2026 году, 101,917 млрд рублей в 2027 году и 105,933 млрд рублей в 2028 году.

УСН и патентная система

Уточняется порядок установления регионами пониженных налоговых ставок в рамках упрощенной системы налогообложения. Они будут устанавливаться для налогоплательщиков, осуществляющих определяемые правительством отдельные виды экономической деятельности и отвечающих критериям, которые также установит правительство.

С 60 млн рублей до 10 млн рублей снижается предельное значение величины суммы доходов для применения патентной системы налогообложения. Из перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, исключается торговая деятельность в стационарных торговых объектах и оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом.

Страховые взносы

Тариф взносов для IT-компаний увеличивается с 7,6% до 15% с выплат, не превышающих предельную базу.

Уточняется база для исчисления страховых взносов для плательщиков. Для организаций, выплачивающих вознаграждения физическим лицам, устанавливается, что если единоличный исполнительный орган (директор) получил за месяц меньше МРОТ, то для расчета страховых взносов его доход считается равным МРОТ, действующему на начало расчетного периода. Если руководитель исполнял обязанности неполный месяц, сумма определяется пропорционально числу дней, в течение которых он работал.

Налоговое администрирование

Предлагается наделить налоговые органы правом осмотра территорий и помещений, а также выемки документов и предметов у компаний, находящихся под налоговым мониторингом - включая стадию рассмотрения материалов проверки. Одновременно поправки существенно расширяют рамки налогового мониторинга: теперь для участия в нем будет достаточно соответствовать одному из критериев - по выручке, активам или сумме уплаченных налогов, тогда как сейчас необходимо выполнение всех трех.

Предлагается сократить количество уведомлений об исчисленных налогах: налогоплательщики смогут направлять одно уведомление с планируемыми суммами, а уведомления по имущественным налогам будут отменены.

Расширяется использование цифровых технологий: материалы налоговых проверок можно будет рассматривать по видеосвязи, а возражения на акт проверки подавать в электронной форме.

Упрощаются условия получения отсрочек, рассрочек и инвестиционных налоговых кредитов - сокращается пакет документов, расширяется доступ для сезонного бизнеса, а срок инвестиционного налогового кредита увеличивается с 5 до 10 лет.

Жалобы налогоплательщиков планируется рассматривать в экстерриториальном порядке.

Поправки к законопроекту принимаются до 10 ноября.