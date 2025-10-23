Поиск

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Камчатки

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,9, которое произошло в четверг в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что эпицентр землетрясения, зарегистрированного в 14:31 по местному времени (5:31 мск), находился в 219 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 41 км под морским дном.

Энергетический класс сейсмособытия составил 13,3.

О силе подземных толчков в населенных пунктах не сообщается. Угроза цунами не объявлялась.

