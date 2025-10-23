Электроснабжение ЗАЭС по основной линии восстановлено

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Питание Запорожской АЭС по основной линии электроснабжения 750 кВ "Днепровская" восстановлено, говорится в телеграм-канале станции в четверг.

"На Запорожской АЭС возобновлена подача электроэнергии для обеспечения собственных нужд станции. Высоковольтная линия электропередачи "Днепровская" введена в работу после проведенного ремонта", - сообщили представители станции.

Об отключении линии "Днепровская" стало известно 23 сентября. Представители ЗАЭС сообщили, что причиной стало огневое воздействие ВСУ, а ремонт делает невозможным ведущиеся обстрелы. Станцию перевели на питание от дизельных генераторов. 18 октября на станции сообщили, что специалисты приступили к ремонту линии "Днепровская".

"Российская сторона поставила перед гендиректором МАГАТЭ Р.Гросси вопрос об оказании содействия в установлении режима тишины. После длительных и непростых консультаций удалось добиться гарантий безопасности со стороны Украины, без которых восстановление поврежденной линии электропередач было бы невозможно. В этой связи отмечаем посреднические усилия МАГАТЭ, позволившие на данном этапе обеспечить безопасность ремонтных работ", - добавили представители ЗАЭС.

В этом году ЗАЭС оставалась без внешнего питания второй раз, предыдущий раз это произошло 4 июля, подачу электричества восстановили в тот же день.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Ферросплавная-1". Подача по резервной линии была прекращена еще 7 мая, сейчас ведутся восстановительные работы для возобновления подачи электроснабжения, сообщили представители станции.