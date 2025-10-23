Поиск

Производство осетров в РФ в I полугодии увеличилось на треть до 5,9 тыс. т

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Рыбоводческие хозяйства РФ на фоне запрета на промышленный вылов осетров в Каспийском море увеличивают выращивание этой ценной рыбы.

Как сообщили "Интерфаксу" в Росрыболовстве, в первом полугодии производство осетровых составило 5,9 тыс. тонн, что на треть больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Запрет на вылов осетровых в Каспийском море действует с 2013 года, он нацелен на сохранение и восстановление их популяции, на рынок поступает только аквакультурная продукция.

Росрыболовство также сообщило, что всего в первом полугодии производство продукции аквакультуры увеличилось на 3,8% до 217,6 тыс. тонн. В том числе карповых выращено 65,1 тыс. тонн (на 4,7% больше), морепродуктов (устрицы, мидии, гребешки и другие моллюски и иглокожие, а также водоросли) - 75,6 тыс. тонн (на 10,5% больше).

Лососевых поставили на рынок 64,9 тыс. тонн. Динамику ведомство не приводит.

Лидерами по производству продукции аквакультуры по итогам первого полугодия стали Карелия, Приморский и Краснодарский края, Мурманская, Астраханская, Ростовская и Ленинградская области.

"Рост объемов производства продукции аквакультуры обусловлен такими факторами, как увеличение спроса, в том числе в туристических регионах, государственная поддержка сектора, а также увеличение количества хозяйствующих субъектов, заинтересованных в работе в этой отрасли", - заявили в Росрыболовстве.

Согласно макропрогнозу Минэкономразвития, рассмотренному на заседании правительства в сентябре, производство продукции аквакультуры в этом году выйдет на уровень 420 тыс. тонн, что на 10,4% больше, чем в 2024 году. В 2026 году темпы роста могут составить 2,9%, в 2027 году - 10,9%, в 2028 году - 9,8%. В 2028 году по сравнению с 2024 годом показатель увеличится на 38,2%.

Как сообщалось, в 2024 году РФ снизила производство продукции аквакультуры на 5,5% до 380 тыс. с 402 тыс. тонн в 2023 году.

