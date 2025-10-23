Суд на 90 суток приостановил добычу угля из лавы шахты Распадская

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Суд на 90 суток приостановил добычу угля в очистном забое шахты "Распадская" (входит в ПАО "Распадская"), написал помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль в телеграм-канале.

В лаве временно остановлены работы по выемке угля, за исключением работ по усилению защитного перекрытия. Ограничение связано с эксплуатацией механизированного комплекса с нарушением требований промбезопасности, несоблюдением требований документации по проведению и креплению горной выработки.

ПАО "Распадская" объединяет предприятия единого комплекса по добыче коксующегося угля, включая крупнейшую в стране шахту "Распадская", "Разрез Распадский", шахту "Распадская-Коксовая", а также "Межегейуголь", шахты "Алардинская", "Осиниковская", "Усковская", "Ерунаковская-8", "Есаульская".