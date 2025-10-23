Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" прерывали работу

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" столичного авиаузла ненадолго вводили ограничения, следует из сообщений Росавиации.

Аэропорты примерно на 10-15 минут прерывали отправку и прием самолетов. Ограничения вводились из соображений безопасности.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что был сбит беспилотник, летевший по направлению к городу.

Ранее в этот день была ограничена работа аэропорта Ярославля, Калуги и других городов центральной части России.