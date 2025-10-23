В МИД РФ назвали контрпродуктивными санкции США в отношении "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Москве рассматривают новые санкции Минфина США против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" как носящие исключительно контрпродуктивный характер, в том числе в контексте украинского урегулирования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассматриваем данный шаг как имеющий исключительно контрпродуктивный характер, в том числе, с точки зрения сигнала в пользу достижения значимых переговорных развязок в украинском конфликте", - заявила Захарова на брифинге в четверг.

"Для нас особых проблем не возникнет в связи с вышеупомянутым решением Минфина США. Наша страна выработала устойчивый иммунитет к западным рестрикциям", - сказала представитель МИД.

По словам Захаровой, РФ продолжит уверенное развитие своего экономического, в том числе энергетического, потенциала.

"Если нынешняя администрация США начнет брать пример со своих предшественников, пытавшихся вынудить, заставить Россию поступиться своими национальными интересами с помощью неправомерных санкций, то результат будет ровно таким же - провальным с внутриполитической точки зрения и негативным для стабильности мировой экономики", - отметила Захарова.