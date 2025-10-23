Поиск

S7 может отменить рейс Якутск-Владивосток в случае изменения работы аэропорта Якутска

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7 Airlines рассматривает отмену рейса Якутск-Владивосток из-за возможного перевода режима работы аэропорта "Якутск" на 8-часовой, сказал директор по стратегии S7 Group Игорь Веретенников.

"Якутск сейчас прорабатывает тему перейти на 8-часовой регламент в следующее лето (в 2026 году - ИФ). Это для нас чрезвычайно критично. То есть у нас подвисает, например, рейс Якутск-Владивосток. Мы готовы просто отменить этот рейс, если не будет круглосуточно работать аэропорт", - сообщил Веретенников во время выступления на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике в четверг.

По его словам, из-за отмены рейса авиакомпания сможет возить жителей Якутии за рубеж через Новосибирск и Иркутск, "хотя рейс во Владивосток пользуется большим спросом".

"Интерфакс" направил запрос в пресс-службу аэропорта "Якутск" для уточнения причин перехода на 8-часовой режим работы. Сейчас аэропорт работает круглосуточно.

S7 – одна из крупнейших российских авиакомпаний, базируется в московском "Домодедово" и в новосибирском "Толмачево".

Международный аэропорт "Якутск" является крупнейшим в Якутии, в нем базируются авиакомпании "Якутия" и "Полярные авиалинии". Из аэропорта выполняются регулярные прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Благовещенск, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск, Улан-Удэ.

