Поиск

Прямое ж/д сообщение между Москвой и Алма-Атой возобновится в октябре

Железнодорожное сообщение между городами было приостановлено в 2017 году

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" по согласованию с "Казахстан темир жолы" (Казахстанские железные дороги) возобновляет прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Алма-Атой, приостановленное в 2017 г.

По сообщению РЖД, беспересадочные вагоны будут курсировать через день. Из Алма-Аты они начнут отправляться с 26 октября в 20:00 (время - местное) в составе поезда N7/8 Алма-Аты - Саратов, из Москвы - с 30 октября в 19:27 в составе поезда N85/86 Москва - Дербент.

Время в пути составит около 3,5 суток.

Остановки для посадки/высадки пассажиров предусмотрены в городах Тараз, Шымкент, Кызылорда, Актобе, Уральск, Саратов, Ртищево, Тамбов, Мичуринск, Рязань и других населённых пунктах.

Казахстан Москва РЖД Алма-Ата
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Двенадцать человек ранены при атаке БПЛА на Белгород и пригород

Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до 12 человек

Хуснуллин назвал возможным строительство тоннеля между РФ и США

Хуснуллин назвал возможным строительство тоннеля между РФ и США

РСПП предложил на первом этапе снизить порог доходов для применения УСН до 30 млн рублей

РСПП предложил на первом этапе снизить порог доходов для применения УСН до 30 млн рублей

Путин заявил, что на людей нельзя давить в вопросах, касающихся рождения детей

Путин заявил, что на людей нельзя давить в вопросах, касающихся рождения детей

С главой Агентства по страхованию вкладов проводятся следственные действия

С главой Агентства по страхованию вкладов проводятся следственные действия

КС РФ постановил, что экс-работников судов следует содержать под арестом отдельно

КС РФ постановил, что экс-работников судов следует содержать под арестом отдельно

Верховный суд вернул в собственность РФ Ивановский завод тяжелого станкостроения

Минпросвещения опровергло введение ЕГЭ по "Духовно-нравственной культуре России"

Минпросвещения опровергло введение ЕГЭ по "Духовно-нравственной культуре России"
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации более 290 украинских БПЛА за сутки

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7415 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });