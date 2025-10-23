Прямое ж/д сообщение между Москвой и Алма-Атой возобновится в октябре

Железнодорожное сообщение между городами было приостановлено в 2017 году

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" по согласованию с "Казахстан темир жолы" (Казахстанские железные дороги) возобновляет прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Алма-Атой, приостановленное в 2017 г.

По сообщению РЖД, беспересадочные вагоны будут курсировать через день. Из Алма-Аты они начнут отправляться с 26 октября в 20:00 (время - местное) в составе поезда N7/8 Алма-Аты - Саратов, из Москвы - с 30 октября в 19:27 в составе поезда N85/86 Москва - Дербент.

Время в пути составит около 3,5 суток.

Остановки для посадки/высадки пассажиров предусмотрены в городах Тараз, Шымкент, Кызылорда, Актобе, Уральск, Саратов, Ртищево, Тамбов, Мичуринск, Рязань и других населённых пунктах.