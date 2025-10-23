Госдуме предложили обязать золотодобытчиков финансировать рекультивацию земель

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по природным ресурсам Дмитрием Кобылкиным внесла в парламент законопроект № 1050064-8, который вводит для золотодобытчиков обязательное финансовое обеспечение рекультивации земель, нарушенных при добыче золота.

Аналогичная схема вводится и для общераспространенных полезных ископаемых.

Законопроект предлагает выдавать лицензии на пользование недрами для разведки и добычи золота - коренного (рудного), россыпного и техногенного, а также на добычу общераспространенных полезных ископаемых только после предоставления финансового обеспечения мероприятий по рекультивации земель.

"Данный механизм предлагается применять при предоставлении лицензий на разведку и добычу золота (рудного или россыпного) или общераспространенных полезных ископаемых, а также совмещенных лицензий в отношении указанных полезных ископаемых", - говорится в пояснительной записке.

Компания должна будет представить одно из двух подтверждений. Первый вариант - безотзывную банковскую гарантию (только от системно значимого банка). Второй вариант - создать рекультивационный фонд (отдельный специальный счет или депозит, куда вносятся средства на рекультивацию).

В закон "О недрах" добавляются новые статьи 26.1 и 26.2, где прописывается порядок рекультивации и финансового обеспечения. В частности, размер финансового обеспечения рекультивации определяет сама компания-недропользователь по ставкам средней стоимости таких работ, утверждаемым государством. Эти ставки будет устанавливать правительство раз в три года, отдельно по каждому региону и виду полезных ископаемых (рудное, россыпное золото и общераспространенные полезные ископаемые). Далее рассчитанная сумма будет утверждаться Роснедрами или региональным органом власти. Одновременно вносятся поправки в закон о банкротстве, где указывается, что средства рекультивационного фонда защищаются от взысканий и не включаются в конкурсную массу при банкротстве.

В случае ликвидации компании деньги фонда переходят новому пользователю недр (если участок передан) или в распоряжение региона, где находится участок, для самостоятельной рекультивации.

"Предлагаемая законопроектом концепция позволит не допустить недобросовестных субъектов до пользования недрами, а также усилит ответственность за проведение пользователями недр рекультивации земель без дополнительных расходов из бюджетов различных уровней", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.