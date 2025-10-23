Россияне стали хуже относиться к Трампу

Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Доля россиян, положительно относящихся к президенту США Дональду Трампу, в настоящее время составляет 18%, тогда как в июне американского лидера позитивно воспринимали 36% респондентов, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

В свою очередь, сограждан, отрицательно относящихся к Трампу, за данный период стало в полтора раза больше - с 26% до 42% респондентов соответственно, показывают результаты исследования, опубликованные в четверг на официальном сайте социологического центра.

Согласно опросу, оставшиеся 40% респондентов затрудняются что-либо сказать по данному поводу.

По данным ФОМ, каждый второй участник опроса (50%) уверен, что Трамп чаще принимает решения под влиянием эмоций, почти каждый пятый (19%) полагает, что американский лидер взвешивает все доводы, около трети опрошенных (31%) не могут составить свое мнение на этот счет.

Опрос проводился 3-5 октября 2025 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населенных пунктах РФ, в 51 регионе.