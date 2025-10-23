Путин предложил объявить 2027 год в РФ Годом географии

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил объявить 2027 год в России Годом географии.

"С учетом вклада наших географов разных эпох в укрепление государства и высочайшей значимости географической науки прошу правительство проработать возможность объявления 2027 года Годом географии", - сказал он, выступая на съезде Русского географического общества.

"Она важна для нас и с политической точки зрения", - подчеркнул Путин.

По его словам, "главным событием этого года может стать не только закрепление новых карт Российской Федерации, но и прикладное значение будет иметь открытие музея географии".

Путин пояснил, что в 2027 году будет отмечаться двухсотлетний юбилей российского ученого Петра Семенова-Тян-Шанского. Кроме того, в этом же году исполнится 200 лет со дня рождения первого председателя Русского географического общества великого князя Константина и 330 лет с момента открытия русскими первопроходцами Камчатки.