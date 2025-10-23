Минфин предложил утвердить электронные документы для подтверждения легальности алкоголя

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ подготовил проект постановления правительства об утверждении электронных документов, которые будут использоваться для подтверждения легальности алкогольной и спиртосодержащей продукции взамен товарно-транспортной накладной.

Как сообщается в материалах на сайте ведомства, в проекте определяются содержание таких документов и порядок их использования.

Для подтверждения легальности пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, спиртосодержащей непищевой продукции предлагается установить универсальные передаточные документы, представляемые в системе мониторинга товаров, которые подлежат обязательной маркировке средствами идентификации (ГИС МТ).

Для подтверждения легальности остальной алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также этилового спирта предлагается использовать заявку о фиксации информации в ЕГАИС. Для проверки сведений на соответствие информации, учтенной в ЕГАИС, электронные документы можно будет представлять в некорректируемом текстовом формате или в виде QR-кода через мобильное приложение "Госуслуги авто".

"Представление электронного документа сделает подтверждение легальности товара надежнее и позволит сократить предпринимателям расходы на аналоговые документы", - говорится в материалах ведомства.