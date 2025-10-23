Поиск

Минфин предложил утвердить электронные документы для подтверждения легальности алкоголя

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ подготовил проект постановления правительства об утверждении электронных документов, которые будут использоваться для подтверждения легальности алкогольной и спиртосодержащей продукции взамен товарно-транспортной накладной.

Как сообщается в материалах на сайте ведомства, в проекте определяются содержание таких документов и порядок их использования.

Для подтверждения легальности пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, спиртосодержащей непищевой продукции предлагается установить универсальные передаточные документы, представляемые в системе мониторинга товаров, которые подлежат обязательной маркировке средствами идентификации (ГИС МТ).

Для подтверждения легальности остальной алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также этилового спирта предлагается использовать заявку о фиксации информации в ЕГАИС. Для проверки сведений на соответствие информации, учтенной в ЕГАИС, электронные документы можно будет представлять в некорректируемом текстовом формате или в виде QR-кода через мобильное приложение "Госуслуги авто".

"Представление электронного документа сделает подтверждение легальности товара надежнее и позволит сократить предпринимателям расходы на аналоговые документы", - говорится в материалах ведомства.

ЕГАИС Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин предложил объявить 2027 год в РФ Годом географии

Военная операция на Украине

Двенадцать человек ранены при атаке БПЛА на Белгород и пригород

Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до 12 человек

Хуснуллин назвал возможным строительство тоннеля между РФ и США

Хуснуллин назвал возможным строительство тоннеля между РФ и США

РСПП предложил на первом этапе снизить порог доходов для применения УСН до 30 млн рублей

РСПП предложил на первом этапе снизить порог доходов для применения УСН до 30 млн рублей

Путин заявил, что на людей нельзя давить в вопросах, касающихся рождения детей

Путин заявил, что на людей нельзя давить в вопросах, касающихся рождения детей

С главой Агентства по страхованию вкладов проводятся следственные действия

С главой Агентства по страхованию вкладов проводятся следственные действия

КС РФ постановил, что экс-работников судов следует содержать под арестом отдельно

КС РФ постановил, что экс-работников судов следует содержать под арестом отдельно

Верховный суд вернул в собственность РФ Ивановский завод тяжелого станкостроения

Минпросвещения опровергло введение ЕГЭ по "Духовно-нравственной культуре России"

Минпросвещения опровергло введение ЕГЭ по "Духовно-нравственной культуре России"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7415 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });