"Байкал" для допуска к перевозке пассажиров должен будет налетать 100 тыс. безаварийных часов

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Региональные самолеты "Байкал" перед выходом на пассажирские авиалинии должны налетать 100 тыс. безаварийных часов при выполнении авиационных работ. Об этом заявил замглавы Минтранса РФ Владимир Потешкин на заседании общественного совета при Росавиации.

"Поддерживаем позицию "Аэрохимфлота" по использованию ЛМС-901 "Байкал". Прежде, чем выйти на перевозку пассажиров, желательно, чтобы машины налетали 100 тыс. безаварийных часов", - сказал Потешкин, слова которого приводятся в сообщении Росавиации.

"Аэрохимфлот" – альянс авиакомпаний, выполняющих авиационно-химические, лесоавиационные и транспортно-связные работы. В сентябре этого года "Аэрохимфлот" заключил с "ГТЛК" договоры лизинга на льготных условиях 50 "Байкалов". Поставки машин ожидаются в 2027-2031 гг., их планируется задействовать для выполнения авиаработ и аэрофотосъемки в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, Краснодарском крае. Для финансирования сделки планировалось привлечь средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Согласно сообщению Росавиации, сертификация "Байкалов" ожидается к декабрю 2026 года, что соответствует более ранним заявлениям авиавластей. Первоначальное использование "Байкалов" для авиаработ "позволит выявить эксплуатационные особенности машины без рисков для пассажиров и усовершенствовать конструкцию", отметили в ведомстве.

На общественном совете обсудили этапы создания и других перспективных самолетов. Так, по данным Росавиации, начало испытаний ТВРС-44 "Ладога" запланировано на IV квартал 2026 года, а сертификация ожидается в 2029 году. Сертификация легкомоторного лайнера "Освей", который разрабатывается совместно с белорусскими партнерами, предполагается в 2027-2029 гг.

В начале 2026 года должна завершиться сертификация Ил-114-300 и импортозамещенной версии SJ-100, после этого начнутся их серийные поставки, заявил ранее в четверг глава "Ростеха" (объединяет предприятия авиапрома) Сергей Чемезов журналистам. В конце 2026 года, по его словам, ожидается сертификация и поставка первых двух серийно выпущенных МС-21. К 2030 году "Ростех" планирует нарастить производство МС-21 до 36 штук в год, а также выпускать по 20 SJ-100 и Ил-114-300 и от 10 до 20 Ту-214. При этом в утвержденной в 2024 году Комплексной программе развития авиаотрасли (КПГА) планы выпуска этих лайнеров были более амбициозные: МС-21 в 2030 году планировалось произвести в количестве 72 единиц, SJ-100 - 28, Ил-114-300 - 12, Ту-214 - 28. Сообщалось, что до конца 2025 года КПГА планируется вновь видоизменить: корректировки будут "в соответствии с планами и возможностями авиакомпаний", уточнял ранее Чемезов.