ВС РФ допустил возможность взыскания с управляющего невыплаченного налога с продажи активов банкрота

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ счел допустимым взыскание с арбитражного управляющего убытков, возникших из-за неуплаты налога на прибыль с выручки от продажи активов компании-банкрота; отсутствие активных действий по принудительному взысканию недоимки непосредственно с банкрота со стороны налогового органа не препятствует этому, говорится в опубликованном в четверг определении.

Такой вывод судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ озвучила по итогам рассмотрения тяжбы между Межрайонной инспекцией ФНC №15 по Московской области и арбитражным управляющим Дмитрием Демкиным.

Последний с июня 2019 года был конкурсным управляющим ООО "Истра-Эстейт". В ходе процедуры банкротства этой компании в январе 2021 года на торгах за 750,2 млн рублей были реализованы 13 принадлежащих ей земельных участков. За счет выручки была погашена вся задолженность перед кредиторами, в том числе ФНС, на сумму 255,62 млн руб. (данные ЕФРСБ), часть денег пошла на вознаграждение управляющего (размер не называется), учредителям "Истра-Эстейт" осталось 388,4 млн руб. В мае 2022 года суд завершил процедуру банкротства, а в ноябре того же года юрлицо было исключено из ЕГРЮЛ.

В ноябре 2023 года налоговая служба обратилась в суд с иском о взыскании с Демкина 150 млн рублей убытков. По мнению ФНС, такую сумму налога на прибыль Демкин не уплатил с выручки от продажи активов "Истра-Эстейт" на торгах, тем самым причинив бюджету убытки.

В августе 2024 года Арбитражный суд Москвы отклонил иск. Первая инстанция отметила, что налоговая служба как участник банкротного дела "Истра-Эстейт" была уведомлена о получении должником прибыли и имела возможность самостоятельно взыскать недоимку с "Истра-Эстейт". Несмотря на это, налоговый орган не направил компании-должнику требование об уплате налога и не попытался принудительно взыскать недоимку, говорится в судебном решении. По мнению суда, это исключает ответственность управляющего за неуплату налога банкрота. Налоговики обжаловали это решение в апелляции и окружной кассации, но позиция первой инстанции была оставлена без изменений.

Не согласившись с выводами нижестоящих инстанций, ФНС обратилась в ВС РФ. По итогам рассмотрения ее жалобы СКЭС ВС РФ отменила решения судов в пользу арбитражного управляющего и без отправки дела на новое рассмотрения взыскала с Демкина 150 млн рублей убытков.

Коллегия ВС РФ согласилась с доводом налогового органа о том, что управляющий должен был уплатить налог самостоятельно, так как он в ходе конкурсного производства выполняет полномочия руководителя юрлица. Будучи конкурсным управляющим "Истра-Эстейт" Демкин знал о фактической реализации имущества, влекущей обязанность подать налоговую декларацию, определить самостоятельно сумму налога на прибыль и уплатить его, отмечается в определении.

"Вопреки требованиям закона Демкин Д.И. не представил в налоговую службу соответствующую налоговую декларацию, не уплатил налог на прибыль, а распределил конкурсную массу без учёта обязательств должника перед бюджетом и заявил о завершении процедуры конкурсного производства", - указала СКЭС ВС РФ, обратив внимание на то, что денег банкрота было достаточно для оплаты налоговых обязательств.

Такие действия управляющего коллегия ВС РФ расценила как "недобросовестное поведение", в результате которого были причинены убытки налоговой службе.

СКЭС ВС РФ назвала "несостоятельным" довод Демкина об отсутствии со стороны налоговой службы активных действий по принудительному взысканию с должника налоговой недоимки. "Он (этот довод - ИФ) не оправдывает его собственное противоправное поведение по уклонению от уплаты налога, декларируемого, исчисляемого и уплачиваемого добросовестным налогоплательщиком самостоятельно", - говорится в определении.

Кроме того, для рассматриваемого спора не имеет значения существовавшая ранее правовая неопределенность с очередностью погашения требований по уплате налога на прибыль при реализации имущества должника-банкрота, которую устранил в мае 2023 года Конституционный суд (КС) РФ, сочла коллегия. "В рассматриваемом деле эта неопределенность не имела значения, поскольку денежных средств в конкурсной массе было достаточно для удовлетворения требований всех кредиторов и спора по очередности их удовлетворения не было", - указано в определении.