Поиск

ВС РФ допустил возможность взыскания с управляющего невыплаченного налога с продажи активов банкрота

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ счел допустимым взыскание с арбитражного управляющего убытков, возникших из-за неуплаты налога на прибыль с выручки от продажи активов компании-банкрота; отсутствие активных действий по принудительному взысканию недоимки непосредственно с банкрота со стороны налогового органа не препятствует этому, говорится в опубликованном в четверг определении.

Такой вывод судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ озвучила по итогам рассмотрения тяжбы между Межрайонной инспекцией ФНC №15 по Московской области и арбитражным управляющим Дмитрием Демкиным.

Последний с июня 2019 года был конкурсным управляющим ООО "Истра-Эстейт". В ходе процедуры банкротства этой компании в январе 2021 года на торгах за 750,2 млн рублей были реализованы 13 принадлежащих ей земельных участков. За счет выручки была погашена вся задолженность перед кредиторами, в том числе ФНС, на сумму 255,62 млн руб. (данные ЕФРСБ), часть денег пошла на вознаграждение управляющего (размер не называется), учредителям "Истра-Эстейт" осталось 388,4 млн руб. В мае 2022 года суд завершил процедуру банкротства, а в ноябре того же года юрлицо было исключено из ЕГРЮЛ.

В ноябре 2023 года налоговая служба обратилась в суд с иском о взыскании с Демкина 150 млн рублей убытков. По мнению ФНС, такую сумму налога на прибыль Демкин не уплатил с выручки от продажи активов "Истра-Эстейт" на торгах, тем самым причинив бюджету убытки.

В августе 2024 года Арбитражный суд Москвы отклонил иск. Первая инстанция отметила, что налоговая служба как участник банкротного дела "Истра-Эстейт" была уведомлена о получении должником прибыли и имела возможность самостоятельно взыскать недоимку с "Истра-Эстейт". Несмотря на это, налоговый орган не направил компании-должнику требование об уплате налога и не попытался принудительно взыскать недоимку, говорится в судебном решении. По мнению суда, это исключает ответственность управляющего за неуплату налога банкрота. Налоговики обжаловали это решение в апелляции и окружной кассации, но позиция первой инстанции была оставлена без изменений.

Не согласившись с выводами нижестоящих инстанций, ФНС обратилась в ВС РФ. По итогам рассмотрения ее жалобы СКЭС ВС РФ отменила решения судов в пользу арбитражного управляющего и без отправки дела на новое рассмотрения взыскала с Демкина 150 млн рублей убытков.

Коллегия ВС РФ согласилась с доводом налогового органа о том, что управляющий должен был уплатить налог самостоятельно, так как он в ходе конкурсного производства выполняет полномочия руководителя юрлица. Будучи конкурсным управляющим "Истра-Эстейт" Демкин знал о фактической реализации имущества, влекущей обязанность подать налоговую декларацию, определить самостоятельно сумму налога на прибыль и уплатить его, отмечается в определении.

"Вопреки требованиям закона Демкин Д.И. не представил в налоговую службу соответствующую налоговую декларацию, не уплатил налог на прибыль, а распределил конкурсную массу без учёта обязательств должника перед бюджетом и заявил о завершении процедуры конкурсного производства", - указала СКЭС ВС РФ, обратив внимание на то, что денег банкрота было достаточно для оплаты налоговых обязательств.

Такие действия управляющего коллегия ВС РФ расценила как "недобросовестное поведение", в результате которого были причинены убытки налоговой службе.

СКЭС ВС РФ назвала "несостоятельным" довод Демкина об отсутствии со стороны налоговой службы активных действий по принудительному взысканию с должника налоговой недоимки. "Он (этот довод - ИФ) не оправдывает его собственное противоправное поведение по уклонению от уплаты налога, декларируемого, исчисляемого и уплачиваемого добросовестным налогоплательщиком самостоятельно", - говорится в определении.

Кроме того, для рассматриваемого спора не имеет значения существовавшая ранее правовая неопределенность с очередностью погашения требований по уплате налога на прибыль при реализации имущества должника-банкрота, которую устранил в мае 2023 года Конституционный суд (КС) РФ, сочла коллегия. "В рассматриваемом деле эта неопределенность не имела значения, поскольку денежных средств в конкурсной массе было достаточно для удовлетворения требований всех кредиторов и спора по очередности их удовлетворения не было", - указано в определении.

Верховный суд РФ ФНС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин предложил утвердить электронные документы для подтверждения легальности алкоголя

Путин предложил объявить 2027 год в РФ Годом географии

Военная операция на Украине

Двенадцать человек ранены при атаке БПЛА на Белгород и пригород

Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до 12 человек

Хуснуллин назвал возможным строительство тоннеля между РФ и США

Хуснуллин назвал возможным строительство тоннеля между РФ и США

РСПП предложил на первом этапе снизить порог доходов для применения УСН до 30 млн рублей

РСПП предложил на первом этапе снизить порог доходов для применения УСН до 30 млн рублей

Путин заявил, что на людей нельзя давить в вопросах, касающихся рождения детей

Путин заявил, что на людей нельзя давить в вопросах, касающихся рождения детей

С главой Агентства по страхованию вкладов проводятся следственные действия

С главой Агентства по страхованию вкладов проводятся следственные действия

КС РФ постановил, что экс-работников судов следует содержать под арестом отдельно

КС РФ постановил, что экс-работников судов следует содержать под арестом отдельно

Верховный суд вернул в собственность РФ Ивановский завод тяжелого станкостроения

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7415 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });