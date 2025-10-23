Поиск

Путину показали архивные карты Новороссии времен Российской Империи

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президенту РФ Владимиру Путину на выставке в рамках съезда Русского географического общества (РГО) показали архивные карты Новороссии времен Российской Империи.

Глава государства в четверг выступил на очередном съезде РГО, который состоялся в Кремле. После этого он осмотрел выставку проектов РГО, где представлены архивные документы, карты, фотографии, а также экспонаты, найденные во время экспедиций РГО.

В числе других инициатив РГО сейчас реализует проект "100 достоверных фактов о Новороссии". Путину продемонстрировали карты российской империи из архивов общества, в том числе с Таврией и Новороссийской губернией.

"Северный Ледовитый океан назывался Ледовитое море", - отметил президент РФ, осматривая карты.

Кроме того, Путину показали найденные в ходе подводно-поисковой экспедиции Русского географического общества компас с советского безэкипажного катера и советский герб с кормы подлодки Щ-302.

Президенту РФ рассказали в том числе о результатах подводно-поисковой экспедиции "Голоса погибших кораблей" проекта РГО "Поклон кораблям Великой Победы".

Руководитель экспедиции Константин Богданов показал президенту компас с безэкипажного катера, созданного в Советском Союзе в середине 1930-х годов. Он был найден в ходе экспедиции в Финском заливе.

Также руководитель экспедиции продемонстрировал Путину советский герб с кормы подводной лодки Щ-302 типа "Щука", затонувшей на Балтике в годы Великой Отечественной войны.

