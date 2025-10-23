Поиск

Лавров высказался за реформу ООН с повышением в организации веса стран Глобального Юга и Востока

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ООН нуждается в реформе и Россия поддерживает повышение роли и веса стран Глобального Юга и Востока в ее органах, включая Совет Безопасности.

"Уже давно очевидно, что всемирная Организация, основанная 80 лет назад в кардинально иных геополитических условиях, сегодня уже не в полной мере отражает международный баланс сил и требует реформы. Россия поддерживает подход, предполагающий повышение роли и веса стран Глобального Юга и Востока в органах ООН, в том числе в наиболее важном из них - Совете Безопасности", - сказал Лавров в своем видеообращении к участникам торжественного собрания, посвященного 80-летию ООН в Москве. Текст обращения размещен на сайте МИД РФ.

Министр отметил, что "при рассмотрении вопроса модернизации Организации важно держать в фокусе внимания и кадровую ситуацию в ее Секретариате, где сильно перепредставлены страны "коллективного Запада". "Зачастую они игнорируют принцип беспристрастности и пользуются административным ресурсом, чтобы нахраписто продвигать свои национальные подходы, тем самым попирая статью 100 Устава, предписывающую всем выступать с нейтральных позиций, работая в Секретариате ООН. Подобная линия не должна оставаться незамеченной и безнаказанной. Будем добиваться, чтобы новый Генеральный секретарь, выборы которого состоятся в 2026 году, уделял этой проблеме гораздо больше внимания", - заявил Лавров.

Он отметил, что "перед лицом вызовов, которые создаёт новый исторический этап, Россия готова к честной совместной работе во имя раскрытия созидательного потенциала Объединенных Наций на основе добросовестного соблюдения всеми государствами заложенных отцами-основателями принципов Устава - во всей их совокупности и взаимосвязи".

