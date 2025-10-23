Замглавы МИД РФ Руденко обсудил с иранским коллегой Сирию, Афганистан и Газу

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в четверг встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана, руководителем Центра политических и международных исследований иранского МИД Саидом Хатибзаде, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по текущей и перспективной двусторонней повестке дня, а также актуальной региональной проблематике, включая положение в Сирии, ситуацию в Афганистане, кризис вокруг Газы", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что "стороны с удовлетворением отфиксировали близость или совпадение позиций по большинству обсуждавшихся тем".

"Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-иранского всеобъемлющего стратегического партнерства и поддержание высокого уровня внешнеполитической координации", - добавили в МИД РФ.

С Хатибзаде также в четверг встретился заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По данным российского МИД, в ходе встречи "Хатибзаде выразил искреннюю признательность за принципиальную позицию России и оказываемую Ирану последовательную поддержку перед лицом неправомерных действий европейских стран по "перезапуску" ранее отмененных антииранских санкций".

"С российской стороны подтверждена готовность к самому тесному взаимодействию как на двусторонней основе, так и на всех профильных международных площадках", - сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы также были обсуждены актуальные вопросы международной повестки дня, представляющие взаимный интерес, добавили в МИД РФ.