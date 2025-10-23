РФ уже собрала 135 млн т зерна в бункерном весе, в том числе 93,5 млн т пшеницы

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Уборочная кампания в РФ близится к завершению.

Как сообщает Минсельхоз, на сегодняшний день собрано уже 135 млн тонн зерна в бункерном весе (до сушки и очистки), что почти на 9 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В том числе собрано 93,5 млн тонн пшеницы (на 7,8% больше) и 20,5 млн тонн ячменя (на 15,4% больше).

В активной фазе уборка кукурузы, риса и гречихи.

По данным Минсельхоза, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с порядка 42,5 млн га, или 93% от всех площадей. Средняя урожайность выросла почти на 15%, в том числе по пшенице - на 14%, по ячменю - на 22%.

Прогноз Минсельхоза по сбору урожая в чистом весе составляет 135 млн тонн, в том числе 90 млн тонн пшеницы.

"Ожидается абсолютный рекорд по зернобобовым культурам - не менее 7 млн тонн. Такие объемы позволят не только полностью закрыть внутренние потребности страны, но и поставить на внешние рынки в текущем сезоне порядка 50 млн тонн зерна", - говорится в сообщении.