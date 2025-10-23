Поиск

РФ уже собрала 135 млн т зерна в бункерном весе, в том числе 93,5 млн т пшеницы

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Уборочная кампания в РФ близится к завершению.

Как сообщает Минсельхоз, на сегодняшний день собрано уже 135 млн тонн зерна в бункерном весе (до сушки и очистки), что почти на 9 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В том числе собрано 93,5 млн тонн пшеницы (на 7,8% больше) и 20,5 млн тонн ячменя (на 15,4% больше).

В активной фазе уборка кукурузы, риса и гречихи.

По данным Минсельхоза, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с порядка 42,5 млн га, или 93% от всех площадей. Средняя урожайность выросла почти на 15%, в том числе по пшенице - на 14%, по ячменю - на 22%.

Прогноз Минсельхоза по сбору урожая в чистом весе составляет 135 млн тонн, в том числе 90 млн тонн пшеницы.

"Ожидается абсолютный рекорд по зернобобовым культурам - не менее 7 млн тонн. Такие объемы позволят не только полностью закрыть внутренние потребности страны, но и поставить на внешние рынки в текущем сезоне порядка 50 млн тонн зерна", - говорится в сообщении.

Минсельхоз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мединский подтвердил обмен телами погибших военнослужащих между РФ и Украиной

Медведев заявил, что трудовой мигрант должен немедленно покидать РФ после выполнения своих задач

Медведев заявил, что трудовой мигрант должен немедленно покидать РФ после выполнения своих задач

Путин пообещал ошеломляющий ответ на удары дальнобойным оружием вглубь РФ

Минфин предложил утвердить электронные документы для подтверждения легальности алкоголя

Путин предложил объявить 2027 год в РФ Годом географии

Военная операция на Украине

Двенадцать человек ранены при атаке БПЛА на Белгород и пригород

Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до 12 человек

Хуснуллин назвал возможным строительство тоннеля между РФ и США

Хуснуллин назвал возможным строительство тоннеля между РФ и США

РСПП предложил на первом этапе снизить порог доходов для применения УСН до 30 млн рублей

РСПП предложил на первом этапе снизить порог доходов для применения УСН до 30 млн рублей

Путин заявил, что на людей нельзя давить в вопросах, касающихся рождения детей

Путин заявил, что на людей нельзя давить в вопросах, касающихся рождения детей
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7415 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });