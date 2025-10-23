Поиск

Главы МИД РФ и ОАЭ обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и вице-премьер, министр иностранных дел ОАЭ Абдалла Бен Заид Аль Нахайян провели в четверг телефонный разговор, сообщает российский МИД.

"Министры провели обстоятельный доверительный обмен мнениями по ключевым аспектам международной и региональной повестки дня с упором на ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, Йемене и Судане", - говорится в сообщении.

Стороны "подтвердили обоюдную заинтересованность Москвы и Абу-Даби в дальнейшем укреплении многопланового российско-эмиратского стратегического партнерства" в русле договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в частности, по итогам переговоров президента РФ Владимир Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном 7 августа в Москве, проинформировали в МИД РФ.

В данном контексте главы внешнеполитических ведомств "подчеркнули неизменный настрой на продвижение всего комплекса взаимовыгодного сотрудничества, включая его торгово-экономическую, инвестиционную и культурно-гуманитарную составляющие", добавили на Смоленской площади.

