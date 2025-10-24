Поиск

700 млрд рублей направят на создание кластера глубокой переработки критических металлов в Сибири

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В создание кластера глубокой переработки критических металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе планируется инвестировать более 700 млрд рублей, на первом этапе будет создано не менее 3,5 тыс. рабочих мест, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Кластер глубокой переработки критических металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе - это экосистема, объединяющая науку, образование, промышленность и инвестиции. Проект реализуется на территории Большой Сибири и объединяет десятки предприятий, научных институтов и вузов в единую сеть. Общий объём инвестиций оценивается более чем в 700 млрд рублей, а количество новых рабочих мест - не менее 3,5 тыс. только на первом этапе", - говорится в статье Шойгу, опубликованной в пятницу в газете "Известия".

Шойгу уточнил, что данные по персоналу приводятся без учёта роста персонала смежных и сервисных компаний, а также квалифицированных ученых и инженеров, привлекаемых в Сибирь для создания новых научных и инженерных школ.

Секретарь СБ РФ сообщил, что, помимо редких и редкоземельных металлов, в кластере получат развитие новые материалы, полупроводники, силовая электроника, 3D-печать, робототехника, искусственный интеллект.

Шойгу заявил, что реализация крупных транспортных проектов позволит также сформировать в Сибири глобальный инновационный хаб.

"Такие проекты, как Центрально-Евразийский транспортный коридор, Северный широтный ход и другие, неизбежно докажут свою необходимость и значимость по мере роста производственной и инновационной активности Сибири", - говорится в статье секретаря СБ РФ.

"Качественная реализация этих проектов заложит новые принципы коммуникации и движения людей и грузов между регионами Сибири, повысит мобильность и включенность Глобального Юга, позволит сформировать глобальный инновационный хаб с вовлечением качественного человеческого капитала в развитие Сибири", - сообщил Шойгу.

