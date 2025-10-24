Нарышкин заявил, что вызовы в научно-технической сфере затрагивают нацбезопасность РФ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Внешние угрозы и вызовы, связанные с глобальной конкуренцией на мировой арене в таких сферах, как киберпространство и искусственный интеллект, освоение космоса и мирового океана, напрямую затрагивают безопасность России, заявил в интервью "Российской газете" директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Наука подошла к рубежам познания фундаментальных основ жизни: расшифрован геном человека, созданы инженерные модификации генов, разработаны методы управления на основе искусственного интеллекта. Потенциал военного применения этих знаний и степень их влияния на будущий мировой уклад еще предстоит осознать. (...) Сегодня внешние угрозы и вызовы в научно-технической сфере напрямую затрагивают все стратегические приоритеты национальной безопасности Российской Федерации", - отметил Нарышкин.

Директор Службы внешней разведки РФ подчеркнул, что значение научно-технической разведки (НТР), 100 лет со дня основания которой исполняется 26 октября, "как специфического инструмента обеспечения национальной безопасности страны будет только возрастать".