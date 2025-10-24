Рябков сообщил, что перезапуск работы комиссии РФ и США по ДСНВ пока не планируется

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Возобновление работы двусторонней консультативной комиссии России и США по ДСНВ пока не планируется, заявил газете "Известия" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Пока не просматривается", - приводит издание слова дипломата, сказанные по поводу возможности перезапуска работы комиссии - органа, который обсуждает технические параметры соглашения.

Издание напоминает, что заседание комиссии должно было пройти в Каире в конце 2022 года, но было отменено по инициативе российской стороны. В МИД РФ тогда объяснили это ситуацией вокруг Украины, а также нежеланием США считаться с приоритетами России, говорится в материале "Известий".