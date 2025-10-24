Туман стал причиной задержки девяти рейсов в аэропорту Омска

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Прибытие и обратный вылет девяти рейсов задерживаются в аэропорту Омска в пятницу из-за сильного тумана, сообщает пресс-служба авиагавани.

"Сегодня, 24 октября, в Омске сохраняются неблагоприятные метеоусловия (туман). Для обеспечения безопасности полетов авиакомпании скорректировали график прибытия в Омск и вылета в обратном направлении", - говорится в сообщении.

Изменения коснулись девяти рейсов. Задерживаются пять рейсов из Москвы (Шереметьево и Домодедово) авиакомпаний "Победа", "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "Airlines", два рейса из Санкт-Петербурга ("Россия" и "Северный ветер"), а также рейсы из Казани ("Икар") и Астаны ("Казах Эйр").

Задержки авиарейсов из-за тумана происходят в аэропорту Омска третий день подряд.