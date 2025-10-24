Группа кораблей ТОФ провела разведывательно-поисковые учения в Японском море

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Группа кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) провела учения по поиску кораблей и подводных лодок условного противника в акватории Японского моря, сообщает в пятницу пресс-служба ТОФ.

"Тактическая корабельная поисково-ударная группа в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота провела разведывательно-поисковые действия в акватории Японского моря", - говорится в сообщении.

Экипажи кораблей также провели корабельные учения по противовоздушной обороне, отражению атак беспилотников и безэкипажных катеров.

Во время противолодочного учения экипажи не только отработали приемы по поиску подводных лодок и дальнейшего слежения за субмариной условного противника. По решению командира тактической группы подводную лодку уничтожили, условно применив торпедное оружие. В качестве условного противника выступила одна из дизель-электричестких подлодок Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.